Taliban vallen Kunduz aan ondanks vredesoverleg

De Taliban zijn een groot offensief gestart tegen de Afghaanse stad Kunduz. Volgens de woordvoerder van president Ghani proberen veiligheidstroepen de aanval af te slaan.

De Taliban zouden verschillende plekken in de noordelijke stad hebben ingenomen, vooral in burgergebied. De autoriteiten zeggen dat het beschermen van burgers de hoogste prioriteit heeft.

Vredesoverleg

De aanval komt terwijl er vredesoverleg gaande is tussen de Taliban en de Verenigde Staten. In de Qatarese hoofdstad Doha wordt overlegd over het beƫindigen van de oorlog, die in 2001 uitbrak in Afghanistan.

Eerder deze week zei een woordvoerder van de Taliban nog dat de partijen dicht bij een akkoord zijn.