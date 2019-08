Met herdenking Slag om de Schelde begint viering 75 jaar vrijheid

De verwoesting in plaatsen als Vlissingen, Breskens en Westkapelle was enorm. Ook was opzettelijk een deel van Walcheren onder water gezet.

De slag is tot nu toe altijd regionaal herdacht. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wilde daar verandering in brengen en maakte er de openingsherdenking van 75 jaar vrijheid van.

De keuze voor 31 augustus is vooral praktisch: de daadwerkelijke slag op de grond begon op 2 oktober 1944. De datum van vandaag zit net op de rand van de zomervakantie. En het is een zaterdag, waardoor er gehoopt wordt op veel publiek. In het centrum van Terneuzen is er onder meer een reeks concerten en op tachtig zeecontainers is een tentoonstelling van de militaire operatie te zien. Het volledige programma vind je op deze website.

Het bevrijdingsjaar van dag tot dag

Benieuwd hoe er verslag van de oorlog zou zijn gedaan als er toen internet was geweest? Vanaf 5 september komt een speciale website van de NOS online, waarop dagelijks artikelen verschijnen over de situatie van precies 75 jaar geleden. Bijvoorbeeld over de ontbering tijdens de Hongerwinter of de stokkende geallieerde opmars.

Dit project loopt door tot het najaar van 2020. Ook het NOS Jeugdjournaal komt met een eigen website en er is een apart NOS-Instagramaccount over 75 jaar bevrijding.

Er komt ook nieuwe reeks Bevrijdingsjournaals. Herman van der Zandt presenteert het nieuws van operatie Market Garden, gebracht met de kennis van nu. Net zoals hij dat deed rondom D-day eerder dit jaar.