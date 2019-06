Bevrijdingsjournaals bij de NOS: volg D-day alsof het nu gebeurt

Geen toneelstukjes of verkleedpartijen, maar een journalistiek verslag van wat er rond D-day speelde: de geallieerde troepenopbouw in het zuiden van Engeland, de stress over het slechte weer aan de Normandische kust, de afleidingsoperaties om de Duitsers te laten geloven dat de invasie op een andere plek in Frankrijk zou plaatsvinden.

En ook de ongelooflijke verhalen van menselijke moed die er uiteindelijk voor zorgen dat de landing slaagt en Europa kan worden bevrijd.

Deze serie bevrijdingsjournaals is de eerste in een reeks die wordt uitgezonden rond sleutelmomenten in de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar nadat ze plaatsvonden. De volgende serie is in september en gaat over operatie Market Garden.