Muziek, roet en hoge hoed: schoorsteenvegers vieren hun verdwijnende vak

Het bergdorp is niet toevallig gekozen. Eeuwenlang werkten veel bewoners als schoorsteenveger, gewild en ongewild. Zo kochten rijke families uit het nabijgelegen Milaan kinderen van arme gezinnen, die vanwege hun kleine omvang eenvoudig in de schoorsteen pasten. De kindslaven overleefden het gevaarlijke werk vaak niet.

De magere mannetjes uit het bergdal gingen ook buiten Italië aan de slag met hun veger. Hordes spazzacamini trokken in de 19e eeuw naar Frankrijk, Duitsland en Nederland. Ook de roots van Vittali liggen in de regio, in het dorpje Druogno. De Amsterdammer is de zevende generatie die het ambacht in Nederland uitoefent.

Levensgevaarlijk

Vittali is dol op zijn beroep. "Het is heerlijk om zo vrij als een vogel op het dak te staan." De schoorsteenveger omschrijft hij als een vlotte babbelaar, die heel open is en een beetje een macho.

Lange tijd was het ambacht levensgevaarlijk. Vegers stikten in de pijpen of vielen tientallen meters naar beneden. Dat is tegenwoordig wel anders: veel werk wordt van onderaf gedaan. Daarmee is het werk een stuk veiliger, maar ook "minder macho" geworden, aldus Vittali.