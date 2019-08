Migranten bestormen Spaanse grens bij Ceuta

In Marokko is het vanmorgen zeker 155 migranten gelukt om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken. Sommige mensen deden dat door op de grens over een zes meter hoog hek te klimmen. De meeste anderen bereikten het Spaanse grondgebied langs het hek via een golfbreker.

Volgens de Spaanse autoriteiten zijn zeker zes agenten lichtgewond geraakt, omdat ze door de migranten werden geslagen en met stenen werden bekogeld. Een aantal migranten is opgepakt en overgedragen aan de Marokkaanse politie. Onduidelijk is hoeveel dat er zijn.