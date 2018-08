Nieuwe groep migranten klimt over metershoog hek in Ceuta

Een nieuwe groep van zo'n 200 Afrikaanse migranten is erin geslaagd om de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnen te komen. Ze klommen massaal het zes meter hoge hek over dat om de enclave staat, op een plek waar al eerder een grote groep vluchtelingen het hek over kwam.

De bestorming ging gepaard met veel geweld. Zeven agenten zijn gewond geraakt en elf migranten, die zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Ceuta.

De asielzoekers zouden ook geïmproviseerde vlammenwerpers, ongebluste kalk, zuur en uitwerpselen hebben gebruikt om de agenten op afstand te houden. Ook gebruikten ze een schaar om het hek weg te knippen. Sommigen gingen er op die manier doorheen, anderen sprongen eroverheen.