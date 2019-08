Otten doet aangifte van smaad tegen Forum voor Democratie

Eerste Kamerlid Otten heeft aangifte gedaan tegen de partijtop van Forum voor Democratie. Het Openbaar Ministerie moet onderzoeken of er sprake is van smaad en laster, zegt Otten, die wil dat zijn naam wordt gezuiverd.

De aangifte is gericht tegen partijleider Thierry Baudet, bestuurslid Rob Rooken en adviseur Paul Fentrop, bevestigt advocatenkantoor Wladimiroff Advocaten, dat Otten bijstaat. Otten kondigde vorige maand al aan aangifte te gaan doen.

De mede-oprichter en voormalig penningmeester van Forum werd uit de partij gezet omdat hij volgens de partij fraude had gepleegd. Dat zou blijken uit een intern onderzoeksrapport dat FvD zelf liet opstellen. Volgens Otten is er geen hoor en wederhoor gepleegd en is het rapport opgesteld om hem te beschadigen. Zijn aangifte is gericht op beschuldigingen die in het onderzoek worden gedaan.

Otten beschuldigt Forum ook van lasterlijke aanklacht, omdat het interne onderzoek naar het ministerie van Binnenlandse Zaken is doorgestuurd. Er is sprake van lasterlijke aanklacht wanneer iemand opzettelijk een valse klacht of aangifte bij de overheid indient om iemand te beschadigen. Het ministerie heeft al laten weten dat er volgens het ministerie geen sprake van fraude was.

Eigen fractie

Otten gaat zelfstandig verder als Eerste Kamerfractie. Twee andere senatoren vertrokken uit de fractie van Forum van Democratie en sloten zich bij Otten aan.