'Schade donatiewebsite Dream or Donate lijkt substantieel hoger'

Flinke kater

Er melden zich steeds meer gedupeerden bij het advocatenkantoor, van wie Sjouke Faber er één is. Hij startte in juni via de website van Mastenbroek een crowdfundingsactie om de MS-behandeling van zijn vrouw te betalen. Nu zit hij thuis met een flinke kater.

"Wij hebben nog 10.300 euro tegoed van hem. Dat geld komt van een paar honderd donateurs. Mijn vrouw is chronisch ziek, ze heeft MS. Ze is op dit moment eigenlijk niet in staat om onze drie kleine kinderen te verzorgen. En dat is onze vurigste wens: dat de kinderen een moeder meemaken die niet alleen zelf verzorgd moet worden. Dat wij als gezin nog vreugde kunnen hebben."

Hoe merkte hij deze week dat er iets mis was? "Op mijn werk werd ik 's ochtends vroeg gebeld door mijn vrouw die meldde dat de site offline was. De pagina op Facebook was ook verdwenen. Toen ging ik kijken of er iets was gebeurd met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Die bleek toen uitgeschreven. Toen gingen alle alarmbellen natuurlijk af."

Vermoeden van fraude

"We moeten er natuurlijk vertrouwen in hebben dat we dat geld nog bij elkaar krijgen", zegt Faber tegen de NOS. "Toen ik het vermoeden kreeg van fraude, ben ik als een gek gaan bellen naar al zijn bedrijven. Via zijn vriendin kreeg ik Mastenbroek zelf te pakken. Tegen mij zei hij: 'de site is gehackt en al het geld is weg. Er is niks meer'. Toen hebben we het gesprek beëindigd. Ik was behoorlijk van slag, kan ik je zeggen. De grond verdwijnt onder je voeten, als je zoiets hoort."

Vanochtend zag Faber de verhalen in de kranten over Mastenbroek met foto's erbij van een peperdure auto en een groot landhuis in Ommen. Faber: "Ja, dat doet nog het meeste pijn. Dat helpt niet om nog een positief beeld te krijgen."

'Schade al boven 100.000 euro'

Via Facebook heeft Faber andere gedupeerden opgeroepen om zich te melden. Tot nu toe heeft dat 256 reacties opgeleverd. "Dan gaat het al om zeker 137.000 euro. Als Stichting MS Mama hebben we nu contact gezocht met advocatenkantoor De Vries & Kasem in Amsterdam. Zij gaan kijken of we hier een zaak van kunnen maken."

RTV Oost meldt dat Mastenbroek een uitverkoop is gestart om gedupeerden terug te kunnen betalen. In de Volkskrant zegt Mastenbroek dat het gedoneerde geld dat nog niet is uitbetaald - het zou gaan om 50.000 euro - op een rekening staat van Dream or Donate. Om het geld te kunnen opeisen, moeten mensen een bewijs van betaling opsturen.

Faber zegt in een reactie daarop: "Maar wat is een bewijs? Alles kun je weer nep maken. Je moet terug naar de bron om betrouwbare gegevens te krijgen. Je moet toch kunnen vaststellen wat de schade is."