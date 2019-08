Iran straft steeds harder: activiste krijgt 24 jaar voor afdoen hoofddoek

Iran straft Saba Kord Afshari met een celstraf van 24 jaar. Daarvan is 15 jaar voor het protesteren tegen het verplicht dragen van een hoofddoek. Waar de rest van de straf voor is, is onduidelijk. Volgens Amnesty International is de straf bijzonder hoog en verslechtert de mensenrechtensituatie in Iran.

"Straffen als deze zijn sinds een aantal maanden helaas geen uitzondering meer", zegt Amnesty-woordvoerder Emile Affolter. Zo werd de Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh dit jaar tot 38 jaar cel veroordeeld. Drie andere vrouwen kregen straffen van 16 en 23 jaar cel.

Op dit moment zitten acht vrouwen in Iran vast vanwege deelname aan de protesten tegen de verplichte hoofddoek, volgens Amnesty International. Van zes vrouwen is de identiteit bekend, onder wie dus Kord Afshari. Van twee is niet bekend wie ze zijn.

Kord Afshari wordt beschuldigd van "corruptie en prostitutie verspreiden door haar hijab af te doen" en "propaganda verspreiden tegen de staat". Haar moeder is ook gearresteerd.

De activiste is opgesloten in de beruchtste gevangenis van Iran: de Evingevangenis. "Dat is de allerlaatste plek van Iran waar je wil zijn", zegt Affolter. "We hebben gedocumenteerd dat de gevangenen daar worden gemarteld."

Witte woensdag

"De protesten tegen de verplichte hoofddoek zijn steeds prominenter geworden de afgelopen anderhalf jaar", zegt Affolter. "Op sociale media als Instagram zie je beelden van vrouwen die hun hoofddoek afdoen of een witte hoofddoek aan een stok hangen."

Vrouwen in Iran dragen witte hoofddoeken als protest tegen de verplichting van de hijab, een actie die "Witte Woensdag-protesten" is gaan heten. Maar sommigen gaan verder dan dat en doen hun hoofddoek helemaal af.

In deze video leggen activisten uit waarom ze protesteren tegen de hoofddoek: