FARC-kopstuk wil strijd tegen Colombiaanse regering hervatten

Een oud-commandant en prominent vredesonderhandelaar van de FARC in Colombia zegt de wapens weer op te pakken, bijna drie jaar na het ondertekenen van het vredesakkoord tussen de guerrillabeweging en de regering.

In een 30 minuten durend filmpje op YouTube zegt kopstuk Iván Márquez dat een nieuwe fase van de gewapende strijd gaat beginnen. Naast hem, ogenschijnlijk in de jungle, staan enkele bewapende guerrillastrijders in camouflagekleding. Ook zijn twee rebellenleiders te zien van wie de verblijfplaats onbekend was.

Afspraken niet nagekomen

Márquez stelt dat de regering de afspraken uit het akkoord heeft geschonden. Sinds het aantreden van president Duque vorig jaar worden volgens hem oud-rebellen opgejaagd en gedood. "De staat is zijn belangrijkste belofte niet nagekomen: het beschermen van de inwoners van Colombia en het vermijden van politiek gemotiveerde moorden", aldus Márquez.

De rebellenleider zou zo'n 3000 strijders hebben verzameld. Ook zegt hij samenwerking te zoeken met rebellengroep ELN, die in januari nog een bomaanslag pleegde in de hoofdstad Bogotá, waarbij 22 mensen om het leven kwamen.

Márquez zegt dat zijn nieuwe groep andere tactieken gaat inzetten dan de oude FARC. Zo zullen de rebellen alleen maar reageren als ze zelf worden aangevallen en zullen ze geen mensen meer ontvoeren voor losgeld. Ook zegt het kopstuk dat hij vooral de dialoog zal opzoeken met landeigenaren en zakenmensen en hen ertoe wil bewegen zich aan te sluiten bij de nieuwe beweging.

President Duque heeft de Venezolaanse president Maduro ervan beschuldigd dat hij onderdak biedt aan de rebellen. Hij wil dat ze zo snel mogelijk worden opgepakt en looft een beloning uit van omgerekend 900.000 euro.

Enorme klap

Correspondent Marc Bessems noemt het voornemen van Márquez groot nieuws. "Het is een enorme klap voor het vredesproces." In september 2016 zette Márquez in de Cubaanse hoofdstad Havana samen met oud-president Santos nog zijn handtekening onder het verdrag dat tot vrede tussen de regering en de rebellen leidde.

In de halve eeuw daarvoor kwamen door de burgeroorlog meer dan 250.000 mensen om het leven en moesten miljoenen hun huizen ontvluchten. Na het sluiten van de vrede legde de FARC officieel de wapens neer en nam het als politieke partij deel aan de verkiezingen.

De leider van de partij, Rodrigo Londoño, distantieert zich nu van Márquez en consorten. Londoño, die vroeger bekend was onder het pseudoniem Timosjenko, zegt dat ruim 90 procent van de oud-guerrilla's zich blijft inzetten voor het vredesproces.

Eerder zagen we al hoe moeilijk het was voor de oud-strijders van de Colombiaanse guerrillabeweging om weer een normaal leven op te starten: