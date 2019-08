Onrust groeit onder gedupeerden Zwolse crowdfundingsite

Onder de gebruikers van het in opspraak geraakte crowdfundingplatform Dream or Donate uit Zwolle groeit de twijfel of de eigenaar, Robert-Jan Mastenbroek, hen kan compenseren voor de verdwenen donaties. De oprichter van het platform beloofde gisteren dat iedereen zijn geld terugkrijgt.

De onrust ontstond nadat de website en Facebookpagina van crowdfundingplatform Dream or Donate plotseling offline werden gehaald. Mensen die geld proberen in te zamelen via de website, zijn bang dat ze zijn opgelicht.

Mastenbroek liet gisteren aan RTV Oost weten dat hij is gehackt. Volgens gedupeerden 'rammelt' het verhaal ''aan alle kanten''. "Hij vertelde me dat hij gehackt is door een internationale bende en dat het geld is gestolen", zei gedupeerde Sjouke Faber gisteren. "Ik heb er geen vertrouwen in dat hij het kan terugbetalen."

Aangifte

De gemoederen zijn intussen behoorlijk verhit geraakt. Zo schrijft het AD dat tientallen gedupeerden van plan zijn aangifte te doen tegen Mastenbroek.

Mastenbroek, die zich sinds kort 'Broer Rasta' noemt, zegt zijn woonboerderij in de verkoop te zetten. Met de opbrengst kunnen alle gebruikers van Dream or Donate schadeloos worden gesteld, zegt woordvoerder en zakenpartner 'Rasta Rasta' tegen RTV Oost.

'Rasta Rasta' zegt geen zakelijke connecties te hebben met de crowdfundingsite. Samen met Mastenbroek exploiteert hij op het terrein een biologische zorgboerderij. Volgens kadastrale gegevens staat het pand op een perceel van 15.000 vierkante meter en telt het 13 kamers.

"Er is echt niets aan de hand", zegt 'Rasta Rasta'. "Het draait allemaal om een bedrag van circa 50.000 euro en dat is deze woonboerderij meer dan waard. Vooral omdat er eigenlijk nauwelijks sprake is van hypotheeklasten. De mensen kunnen dus gerust zijn."