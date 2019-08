Na Melania krijgt nu ook Donald Trump een eigen beeld in Slovenië

De Amerikaanse president Trump heeft niet lang hoeven wachten op zijn eigen standbeeld in Slovenië. Een maand nadat zijn vrouw Melania er een had gekregen in haar geboortedorp Sevnica, heeft Donald Trump nu ook een beeltenis, in een dorp in de buurt van de hoofdstad Ljubljana.

Het bijna acht meter hoge kunstwerk is bedacht en uitgevoerd door architect Tomaz Schlegl en lijkt qua pose op het Vrijheidsbeeld in New York. De bedenker zegt dat het werk is bedoeld als statement tegen populisme.

Volgens hem zit er een mechanisme in de houten structuur waarmee de gezichtsuitdrukking veranderd kan worden. "Doordeweeks kijkt hij vrolijk, maar in het weekend ziet hij er heel eng uit." Volgens Schlegel staat dat symbool voor hoe hypocriet populistische politici zijn.

De onthulling van Melania's beeld werd vorige maand gevierd in Sevnica: