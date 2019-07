Wisselende reacties op standbeeld van Melania Trump in geboorteplaats Slovenië

Kunstenaar Downey motiveert het werk met het argument dat hij "in gesprek wil" met de politieke situatie in de VS. Er is ook een tentoonstelling van hem te zien in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De galerie suggereert volgens de BBC dat het beeld moet worden gezien als een grap.

Het echtpaar Trump was voor de verkiezing van Donald Trump tot president al een bekend society-koppel in de VS, maar hun verblijf in het Witte Huis heeft het toerisme in Sevnica een extra prikkel gegeven.

Er komen mensen naar het stadje op zoek naar de roots van Melania en dat leidt natuurlijk tot onvermijdelijke merchandising: je kunt er Melania-slippers kopen, en Melania-taartjes en cheeseburgers in de vorm van Donald Trump.