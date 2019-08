Nieuwe regering in Italië weer een stap dichterbij, Conte naar president

De vorming van een nieuwe Italiaanse regering lijkt een stap dichterbij gekomen. President Mattarella heeft morgenochtend een ontmoeting met de demissionaire premier Conte. Verwacht wordt dat Mattarella Conte zal vragen een regering te vormen met de Vijfsterrenbeweging en de sociaal-democratische PD.

Eerder vandaag kwamen die twee partijen al overeen dat ze met Conte als premier een coalitie willen vormen. Als dat lukt, is dat een klap in het gezicht van demissionair minister Salvini, de nu nog machtige leider van de populistische Lega.

Hij blies vorige week het kabinet met de Vijfsterrenbeweging van Luigi Di Maio op in de hoop op nieuwe verkiezingen die hij, althans volgens de peilingen, grandioos zou winnen. Nu dreigt hij achter het net te vissen.

Afkeer

"Het enige dat deze twee partijen bindt is hun afkeer van de Lega", foeterde Salvini na afloop van een gesprek met president Mattarella, die hij vergeefs had gevraagd om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. "Miljoenen Italianen worden gegijzeld door honderd parlementariërs die hun positie willen behouden."

Als Conte tot formateur wordt benoemd is het nog lang niet zeker dat hij slaagt in zijn missie. De Vijfsterrenbeweging en de PD stonden tot nu lijnrecht tegenover elkaar. Op de man gerichte aanvallen waren geen uitzondering. Bovendien zijn er inhoudelijk forse verschillen.

Zo is de Vijfsterrenbeweging uiterst sceptisch over Europa, in tegenstelling tot de PD. Maar beide partijleiders hebben laten weten hun tegenstellingen opzij te zetten en in het belang van Italië te gaan samenwerken.

Tegen stemmen

Als er een coalitieakkoord wordt gesloten moet dat nog door het parlement worden goedgekeurd. Mogelijk zijn er aan beide kanten parlementariërs die het verleden nog niet hebben verwerkt en tegen stemmen.

Ook zal de Vijfsterrenbeweging een coalitieakkoord voorleggen aan zijn leden, die er online over mogen stemmen. Op de sociale media hebben veel leden zich kritisch uitgelaten over samenwerking met de sociaal-democraten.

Het vooruitzicht op een nieuwe regering betekende goed nieuws voor de aandelenmarkten. Die stegen in de verwachting dat Italië zich nu beter aan de Europese begrotingsregels gaat houden.

De vorige regering zocht de confrontatie met de Europese Commissie en presenteerde een begroting die de staatsschuld door het plafond joeg en het financieringstekort tot ver boven het toegestane maximum liet stijgen.