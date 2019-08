'Sporters weten niet wat te doen bij oververhitting'

Ruim de helft van de sporters past zijn sportprogramma bij warm weer niet aan en denkt dat oververhitting bij hen niet kan optreden. En hoewel alle sporters weten dat oververhitting mogelijk is, weet ruim 40 procent niet dat dat ook kan gebeuren bij lagere temperaturen.

Dat meldt het Rode Kruis op basis van eigen onderzoek. Oververhitting kan leiden tot hitte-uitputting en een hitteberoerte, soms met de dood tot gevolg.

Een hitteberoerte kan ontstaan als de hartslag en lichaamstemperatuur te lang te hoog zijn. Een sporter die hiermee te maken krijgt, moet meteen stoppen, verkoeling zoeken en hulp vragen.

Signalen van oververhitting

Volgens het Rode Kruis weet 60 procent van de mensen niet wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met een oververhitte sporter. Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat ze niet zeker weten of ze signalen van oververhitting wel zouden herkennen.

Ook de sporter zelf herkent niet altijd de symptomen, zegt het Rode Kruis. Die bestaan meestal uit bonkende hoofdpijn, concentratieverlies, spierkramp, hevige vermoeidheid en overtollig zweten. In een later stadium kan iemand bleek zien, moeite hebben met ademhalen, juist stoppen met zweten en het bewustzijn verliezen.

Fouten gemaakt

Bij verschillende hardloopwedstrijden zijn de afgelopen jaren sporters overleden door oververhitting. Vorig jaar erkende het Rode Kruis nog dat het zelf fouten had gemaakt rond het overlijden van een 25-jarige vrouw tijdens de Dam tot Damloop in 2016.

De vrouw, die goed getraind was, raakte onwel bij de finish, maar door een inschattingsfout kreeg ze niet meteen de juiste hulp. Medewerkers konden haar temperatuur niet meten doordat een oorthermometer niet tot de standaarduitrusting behoorde. Ook sloegen ze een isolatiedeken om haar heen in plaats van haar te koelen. De vrouw overleed uiteindelijk vier dagen later aan de gevolgen van een hitteberoerte.