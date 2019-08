Bestuur beroepsvereniging verpleegkundigen stapt op vanwege omstreden wet

Het bestuur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN is opgestapt omdat het fouten heeft gemaakt in de discussie over de invoering van ee wet waar de afgelopen weken veel onrust over ontstond. Het bestuur geeft toe dat de achterban onvoldoende kans heeft gekregen om zijn mening te geven. "Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor", zegt aftredend voorzitter Henk Bakker.

Het voorstel voor de Wet BIG II maakte een onderscheid tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen. Verpleegkundigen uit de eerste groep zouden direct de nieuwe functie van regieverpleegkundige kunnen gaan vervullen.

Mbo-verpleegkundigen zouden daarvoor eerst extra scholing moeten volgen. Het V&VN-bestuur stond achter dit voorstel, maar tienduizenden leden niet. Zij steunden een actiecomité dat vond dat het voorstel van tafel moest.

Verpleegkundige Hanna Bonnes zei eerder al dat ze bang is dat ze straks haar werk op de ambulance niet meer mag doen: