FvD-Kamerlid Hiddema: Otten onterecht uit de partij gezet

Senator Henk Otten is ten onrechte uit Forum voor Democratie gezet. Dat zegt Tweede Kamerlid Theo Hiddema vanavond in de talkshow van Eva Jinek. Otten werd door het bestuur onder leiding van Thierry Baudet geroyeerd omdat hij gesjoemeld zou hebben met partijgelden.

Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda sprak Hiddema in de Belgische badplaats Knokke, waar Hiddema op vakantie is. Op de vraag of hij het terecht vindt dat Otten op deze wijze uit de partij is gezet zegt Hiddema:

"Nee, dat vind ik niet. Daarin verschil ik van mening met Baudet. Maar dat kan, want Baudet zit in het bestuur met Rooken, ik niet. Die moeten een beslissing nemen en dat hebben ze zo gedaan. Ik vind de beslissing te abrupt, want het geeft een heleboel commotie en naar mijn beste beschouwing had het zo niet gehoeven."

Bekijk hier het gesprek met Theo Hiddema: