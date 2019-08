Internetters én media slachtoffer van frauduleuze bitcoin-advertenties

Vaak is een nieuwe site alweer in de lucht voordat een oude offline is, ziet ook Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws. "In het verleden hebben we er wel actie tegen ondernomen, maar het kost veel tijd, terwijl de opbrengst gering is. Je wil dit niet, want het beschadigt je merk", zegt Gelauff.

De NOS en De Persgroep zeggen 'meerdere' gevallen van frauduleuze advertenties te kennen waarbij een logo of vormgeving wordt misbruikt. Ook de Telegraaf Media Groep worstelt ermee, laat een woordvoerder weten.

Gezichtsherkenning

Advertenties voor de frauduleuze 'artikelen' worden onder meer verspreid op Facebook, maar ook op andere websites, waaronder NU.nl. "Helaas gebeurt dat nog steeds", zegt woordvoerder Karlijn Nobel van NU.nl-uitgever Sanoma. "Wel minder dan voorheen, want we controleren er dagelijks op. Als we een frauduleuze advertentie zien, verwijderen we hem direct."