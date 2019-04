Daniël verloor 100.000 euro met frauduleuze bitcoin-advertenties

Het begon met een paar honderd euro, maar voor hij het wist was hij bijna 100.000 euro armer. Allemaal dankzij een frauduleuze bitcoin-advertentie. "Ik denk er iedere vijf seconden aan", zegt Daniël. "En iedere vijf seconden denk ik: wat ben ik een eikel."

Daniël klikte op een advertentie waarin hem hoge financiële winsten werden beloofd - als hij maar investeerde. "Eerst maakte ik 500 euro over. Toen 5000." En binnen een paar weken had hij 5500 euro en 20 bitcoins overgemaakt, samen bijna 100.000 euro; geld dat hij nooit meer terug zag.

Niet de enige

Daniël is niet de enige gedupeerde. Bij de Fraudehelpdesk is 1,7 miljoen euro aan schade gemeld, het overgrote deel dit jaar. Vorig jaar kwamen er slechts 4 meldingen van schade binnen, dit jaar zijn dat er al 131.

De werkwijze van de fraudeurs komt in al die gevallen overeen: mensen worden in advertenties met valse citaten van BN'ers ertoe verleid om geld te investeren in bitcoin of aandelen. Dat geld zijn ze vervolgens meestal kwijt.

Onraad

Het hoeft niet zo ver te komen als bij Daniël. De schoonvader van Carlos trapte ook in een bitcoin-scam, en maakte 200 euro over. Toen rook hij onraad en greep Carlos in. "Mijn schoonvader is in de zeventig en niet zo handig met dit soort dingen", zegt Carlos. Uiteindelijk lukte het Carlos met veel pijn en moeite om 150 van de 200 euro terug te krijgen.

In eerste instantie kreeg Daniël ook een deel van zijn geld terug. "Ik had 500 euro geïnvesteerd en vroeg 250 euro terug", zegt Daniël. Hij was namelijk benieuwd of dat zou lukken. Het geld kreeg hij met enige moeite inderdaad terug op zijn rekening.