Openbaar Ministerie: voldoende feiten die wijzen op zedenmisdrijf Assen

Het Openbaar Ministerie zegt dat er voldoende feiten zijn die erop wijzen dat er een zedenmisdrijf is gepleegd, afgelopen zaterdag in een speeltuin in Assen. Daarbij was een man van 32 betrokken, die overleed na een confrontatie met vijf anderen.

Dat er een zedendelict is gepleegd concludeert het OM onder meer op basis van gesprekken met ooggetuigen. Vanwege de ophef en onrust die de zaak heeft opgeroepen in de samenleving heeft justitie besloten die informatie nu al vrij te geven, ook al is het onderzoek nog niet afgerond.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft sectie verricht op de overleden man. Uit de eerste bevindingen is geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen. De overige onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend.

De vijf mannen die betrokken waren bij de dood van de 32-jarige man zitten niet meer vast, maar zij blijven vooralsnog wel verdachte in de zaak.

Worsteling

Het kan volgens het OM nog enige tijd duren voor er meer onderzoeksresultaten bekend worden. Als die er zijn beslist de officier van justitie of de verdachten al dan niet vervolgd zullen worden.

Afgelopen zaterdag was er een melding van een zedenmisdrijf met een 4-jarig meisje in een speeltuin in de wijk Peelo in Assen, waarbij de 32-jarige man betrokken zou zijn geweest. De vader van het meisje sprak de man aan en probeerde hem tegen te houden toen hij wilde wegfietsen. Daarbij ontstond een worsteling waarbij beiden op de grond terechtkwamen.

Vier omstanders hielden de man vervolgens vast in afwachting van de komst van de politie. Bij aankomst bleek dat hij was overleden en werden de vier aangehouden. De vader van het meisje meldde zich vervolgens zelf bij de politie.

Basisschool De Scharmhof in Assen heeft Slachtofferhulp ingeschakeld voor leerlingen, ouders en docenten die daar behoefte aan hebben, vertelde Robert de Wit van de school gisteren: