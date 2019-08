'Familie Nicky Verstappen stond letterlijk tegenover Jos B.'

Op de vraag wat de schouw heeft opgeleverd zei De Vries: "Voor de familie en mij niet veel, we zijn in het verleden meerdere malen hier geweest, maar ik denk dat het voor de rechtbank wel veel dingen inzichtelijk heeft gemaakt en voor de verdediging ook wel."

De Vries doelde daarmee met name op de verhoudingen ter plaatse. "We zijn op het terrein geweest waar de tenten stonden, en dan zie je hoe ver dat bijvoorbeeld verwijderd is van de toiletgroepen waar de jongens gebruik van maakten en de plaats delict waar Nicky is teruggevonden."

Hardloper

Volgens de politie is de schouw ongestoord en ordentelijk verlopen. Rond 11.30 uur is een hardloper in de omgeving van het afgezette gebied tegengehouden en naar een plek buiten het gebied gebracht, waar hij verder kon rennen.

De schouw was rond 14.00 uur afgelopen. Daarna is in de rechtbank in Maastricht de vierde pro-formazitting van start gegaan.