FNV: grote onrust onder bezorgers Deliveroo om tariefwijziging

Maaltijdbezorger Deliveroo wijzigt per direct de tarieven voor de bezorgers. Daardoor kan de beloning per rit lager uitvallen, schrijft het bedrijf in een e-mail aan de zzp'ers die de maaltijden rondbrengen. De nieuwe tarieven gingen gisteren in.

De tariefwijziging leidt tot veel onrust onder de 2500 bezorgers in Nederland, zegt vakbond FNV. In Den Haag hebben gisteren ongeveer twintig bezorgers hun werk neergelegd.

In de mail schrijft het bedrijf dat het een nieuwe manier heeft om afstanden van ritten te berekenen. Voorheen ging dit hemelsbreed, licht een woordvoerder van Deliveroo toe. "Het effect was dat geen bezorger een rit wilde als ze daarvoor bijvoorbeeld de Erasmusbrug in Rotterdam over moesten." Het nieuwe systeem rekent daarom voortaan de afstand via de weg.

Daarnaast wil het bedrijf met de tariefwijziging bezorgers stimuleren om meer ritten achter elkaar te doen. Vanaf drie ritten achter elkaar krijgen de bezorgers vanaf nu bonussen. Die bonus verschilt per stad. In Den Bosch gaat het bijvoorbeeld om 2 euro bij drie ritten.

Daar staat tegenover dat de beloning per rit lager kan uitvallen. "Zoals altijd, blijven we proberen om jullie tarieven te bieden van gemiddeld tussen de 11 euro en 13 euro per uur", schrijft Deliveroo in de mail aan de bezorgers.

Verplicht verder als zelfstandige

Volgens FNV zijn maken de bezorgers zich grote zorgen dat ze erop achteruit gaan. "We gaan nog berekenen wat dit precies betekent voor de gemiddelde opbrengst voor bezorgers", zegt een woordvoerder van de vakbond.

Deliveroo heeft ook berichten van verontruste bezorgers gekregen. "We gaan de komende dagen in verschillende steden met ze in gesprek om de nieuwe tarieven toe te lichten", zegt een woordvoerder.

