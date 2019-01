Deliveroo-bezorgers moeten in dienst; mogelijk ook gevolgen voor andere bedrijven

Bezorgers van maaltijdbezorger Deliveroo zijn geen zzp'ers, maar moeten volgens de cao worden betaald. Dat heeft de rechtbank geoordeeld in twee zaken die vakbond FNV had aangespannen.

Deliveroo besloot vorig jaar om medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst afliep voortaan als zelfstandige voor het bedrijf te laten werken. Volgens het bedrijf kregen bezorgers veel meer vrijheid om zelf invulling te geven aan het werk.

De rechter oordeelt dat het werk niet zodanig is veranderd dat er geen sprake meer is van een arbeidsovereenkomst. Volgens de rechtbank is de cao beroepsgoederenvervoer van toepassing en moet volgens die cao met terugwerkende kracht worden uitbetaald aan de bezorgers.

Deliveroo gaat in beroep tegen de uitspraken. Volgens het bedrijf kiezen bezorgers juist voor flexibiliteit en is er weinig steun voor de rechtszaak van de vakbond.

'Failliet van verdienmodel'

In een eerder kort geding was het vonnis nog dat bezorgers wel zzp'ers mogen zijn. In de uitspraken van vandaag is uitgebreider gekeken hoe bezorgers in de praktijk te werk gaan en kwam de rechter dus tot een ander oordeel.

De FNV is blij met het nieuws en denkt dat het ook gevolgen heeft voor andere maaltijdbezorgers die met zzp'ers werkt, zoals UBEReats. "Dit zou wel eens het failliet van het huidige verdienmodel kunnen betekenen", zegt bestuurder Willem Dijkhuizen.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk steunde eerder een bezorger die een rechtszaak aanspande tegen Deliveroo. Hij wil dat minister Koolmees vanwege de uitspraak van de rechter politieke actie onderneemt "voor bescherming van alle mensen in schijnzelfstandigheid".

Deliveroo-bezorgers hebben herhaaldelijk aandacht gevraagd voor hun situatie. Deze video maakten we vorig jaar: