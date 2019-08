Miljoenen ingezameld voor de Amazone, maar is geld de oplossing voor het probleem?

Transparantie over de manier waarop ingezameld geld wordt besteed is inderdaad heel belangrijk, zegt woordvoerder van het WNF Nathalie van Koot. "We krijgen vragen van mensen omdat Bolsonaro deze steun heeft geweigerd, maar dan leggen we uit dat onze hulp daar los van staat."

Volgens Van Koot werkt de non-profitorganisatie altijd met gedetailleerde giftenladders bij campagnes: zo kunnen donateurs zien waar het gedoneerde geld naartoe gaat. Alleen is dat nu niet mogelijk. "Deze actie is heel spontaan, een echte noodactie. Daarom gaan we na de actie zo snel mogelijk terugkoppelen waar het geld heen is gegaan."

Nieuwe uitrusting voor parkrangers

Het WNF kan al wel in grote lijnen vertellen waar de donaties heen gaan. Zo krijgen parkrangers in Bolivia een nieuwe uitrusting om de branden tegen te gaan: 40 parkrangers hebben extra veiligheidspakken, zuurstofmaskers, helmen en ehbo-kits gekregen. Ook gaat er geld naar inwoners van het gebied in Brazilië die in gevaar zijn, zij krijgen bijvoorbeeld veiligheidstrainingen.