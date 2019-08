Rechter draagt Deliveroo op pensioenpremie te betalen

Maaltijdbezorger Deliveroo moet met terugwerkende kracht pensioenpremie betalen voor personeel met een arbeidsovereenkomst. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald in een procedure die was aangespannen door het pensioenfonds van het beroepsvervoer.

Deliveroo betaalde geen premies aan het pensioenfonds omdat het zichzelf niet aanmerkt als vervoerder van maaltijden, maar vooral als onlineplatform voor restaurants. Maar de rechter oordeelde dat het pensioenfonds voldoende duidelijk heeft gemaakt dat maaltijdbezorging de kernactiviteit is van Deliveroo en dat het verdienmodel van de onderneming hierop is gebaseerd.

Op die grond concludeerde de rechtbank dat Deliveroo verplicht is om alsnog pensioenpremie te betalen voor de medewerkers die tussen 2015 en november 2017 met een contract voor Deliveroo werkten. Dat betekent dat het bedrijf zo'n 640.000 euro aan achterstallige premie moet betalen aan het pensioenfonds.

Na november 2017 liet Deliveroo alleen nog zzp'ers de maaltijden bezorgen, maar de rechtbank in Amsterdam oordeelde begin dit jaar dat de werkrelatie in feite nog altijd een arbeidsovereenkomst is. Het hoger beroep van Deliveroo tegen deze uitspraak loopt nog. De uitspraak van vandaag geldt op verzoek van het pensioenfonds niet voor de bezorgers die sinds november 2017 aan het werk zijn voor Deliveroo.