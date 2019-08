Britse tiener: Ik loog niet over groepsverkrachting op Cyprus

Een Britse vrouw die op Cyprus werd opgepakt voor het doen van een valse aangifte van een groepsverkrachting, zegt dat ze onder druk van de politie haar beschuldigingen heeft ingetrokken. Ze stelt dat ze wel degelijk is verkracht.

De 19-jarige vrouw had half juli gezegd dat ze in de badplaats Ayia Napa door twaalf Israëlische jongeren was verkracht. Die werden allemaal opgepakt. Anderhalve week later trok ze haar verklaring terug, waarop ze werd gearresteerd voor het doen van een valse aangifte.

Sindsdien zat de tiener in voorarrest. Na het betalen van een borgsom mocht ze vandaag van de rechter de gevangenis verlaten. Haar reisdocumenten zijn ingenomen en ze moet zich drie keer per week op een politiebureau in de hoofdstad Nicosia melden. De Israëliërs werden eind juli al vrijgelaten en zijn allemaal teruggekeerd naar huis.

Rechtszaak begint op 2 oktober

Volgens haar advocaat werd de vrouw tijdens een verhoor door de politie zwaar onder druk gezet om de beschuldigingen in te trekken. Hij gaf daarbij verder geen details, maar zei tijdens de rechtszaak met bewijs te komen dat zijn cliënt niet heeft gelogen. Dat proces begint op 2 oktober.

De Cypriotische politie ontkent dat er oneigenlijke druk is uitgeoefend en zegt dat de vrouw vrijwillig met een schriftelijke verklaring kwam.