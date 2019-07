Britse vrouw (19) verzon groepsverkrachting op Cyprus

Een Britse toeriste is opgepakt op Cyprus omdat ze een valse aangifte heeft gedaan van een groepsverkrachting. De vrouw van 19 had gezegd dat ze in de badplaats Ayia Napa door twaalf Israëlische jongeren was verkracht. Dat zou zijn gebeurd op 17 juli.

Een dag later werden de Israëliërs, in de leeftijd van 15 tot 20 jaar, opgepakt. Vijf van hen werden na een week vrijgelaten omdat er geen bewijs tegen hen was. De andere zeven Israëliërs bleven vastzitten.

Wraak

Gisteren biechtte de Britse op dat haar beschuldiging niet waar was. Ze zou wel seks hebben gehad met een aantal van de jongeren, maar dat was vrijwillig. Volgens justitie op Cyprus was een van hen haar vriendje en had ze gedurende een aantal dagen seks met enkele anderen uit de groep.

Ze zou kwaad zijn geworden toen bleek dat sommige jongens video-opnames hadden gemaakt. Uit wraak zou ze de valse aangifte hebben gedaan.

Na haar bekentenis werd de vrouw opgepakt en kwamen de zeven Israëliërs die nog vastzaten na elf dagen vrij. De Britse wordt vandaag voorgeleid.