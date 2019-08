Geen hoger beroep Zweden tegen rapper A$AP Rocky

De Zweedse openbaar aanklager gaat niet in hoger beroep in de zaak van rapper A$AP Rocky. De Amerikaanse ster en zijn twee bodyguards zijn schuldig bevonden aan mishandeling tijdens een vechtpartij in Stockholm met een man van 19. Zij kregen een voorwaardelijke straf en hoefden, na een maand in voorarrest, niet terug de cel in.

De rechtbank heeft het argument dat het zelfverdediging was verworpen. Dat was van belang bij de beslissing om al dan niet in hoger beroep te gaan, laat de aanklager weten. "Ik had graag een hogere straf gezien dan de twee maanden voorwaardelijk die hem zijn opgelegd, maar ik heb toch besloten af te zien van hoger beroep."

Lowlands

Bij de vechtpartij werd de 19-jarige man geschopt en geslagen. Hij en een andere man zouden de rapper hinderlijk hebben gevolgd. Of A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, en zijn bodyguards in hoger beroep gaan, is nog niet besloten.

Nederlandse fans van de rapper vreesden dat zijn optreden op Lowlands niet zou doorgaan, maar A$AP Rocky was enkele dagen na zijn vrijlating zoals gepland een van de hoofdacts op het festival.