A$AP Rocky schuldig bevonden, maar hoeft niet de cel in

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky heeft van de Zweedse rechtbank een voorwaardelijke straf gekregen voor het in elkaar slaan van een 19-jarige man in Stockholm. Hij hoeft niet terug de cel in, nadat hij al een maand in een Zweeds detentiecentrum had doorgebracht.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen de rapper en twee mannen uit zijn entourage. De drie moeten hun slachtoffer gezamenlijk een schadevergoeding betalen van omgerekend bijna 1200 euro.

Geschopt en geslagen

De artiest gaf eerder voor de rechter toe dat hij de man tegen de grond had gewerkt, had geschopt en geslagen. Volgens A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, ging het om zelfverdediging, omdat de tiener zijn bodyguard had aangevallen. De rechter zegt na het horen van twee getuigen dat de daders zich niet in een dusdanig gevaarlijke situatie bevonden dat ze geweld mochten gebruiken.

Hoewel ze schuldig zijn bevonden aan het schoppen en slaan van de man, kan niet worden vastgesteld dat ze het slachtoffer met een glazen fles op zijn achterhoofd hebben geslagen. Daarvoor is te weinig bewijs. Volgens de rechter heeft dat invloed gehad op de zwaarte van de straf.

Gehoopt op vrijspraak

De advocaat van de rapper reageert teleurgesteld op het vonnis van de rechtbank. Hij had gehoopt op vrijspraak, maar zegt dat hij nog niet weet of zijn cliënt in hoger beroep gaat.

A$AP Rocky werd anderhalve week geleden vrijgelaten uit de cel en vertrok onmiddellijk naar de Verenigde Staten. Zijn management bevestigde gisteren dat het optreden op Lowlands komende zondag doorgaat.

FunX- en 3FM-dj Sagid Carter vertelde eerder dat A$AP Rocky door veel mensen wordt gezien als een icoon: