Thais vonnis Van Laarhoven definitief, gesprekken over terugkeer gaan door

Oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven en zijn vrouw zijn in Thailand definitief veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor witwassen. In cassatie kreeg Van Laarhoven opnieuw honderd jaar cel, waarvan hij er twintig moet uitzitten. Zijn vrouw werd veroordeeld tot elf jaar en vier maanden.

Van Laarhovens advocaat zegt dat hiermee de Thaise procedure ten einde is gekomen. Daarmee is er volgens hem ruim baan voor het Nederlandse en het Thaise ministerie van Justitie om tot afspraken te komen.

Justitie-minister Grapperhaus was vorige week in Bangkok om met zijn Thaise ambtgenoot en met de premier over de zaak te praten. Hij probeert Van Laarhoven en zijn vrouw naar Nederland te krijgen en sprak af dat de gesprekken daarover verdergaan.

Nederlandse gevangenen in het buitenland kunnen onder bepaalde voorwaarden hun straf in Nederland uitzitten. Zo moet bijvoorbeeld de strafprocedure zijn afgerond en een bepaald deel van de straf al zijn uitgezeten. Volgens Van Laarhovens advocaat voldoet zijn cliƫnt daar nu aan.