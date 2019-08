Keukenbedrijven beboet vanwege misleiding consumenten

Drie grote verkopers van keukens hebben klanten jarenlang misleid en krijgen daarvoor een boete van de Autoriteit Consument en Markt. Het gaat om Brugman, Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent. De laatste twee bedrijven krijgen hogere boetes omdat ze het onderzoek hebben belemmerd.

Bezoekers van onder meer de 50+-beurs, de VT Wonen-beurs en de Huishoudbeurs werden tussen 2015 en 2017 door de bedrijven benaderd met speciale beurskortingen op keukens. Om de korting te krijgen, moest de consument een formulier invullen en ondertekenen.

Consumenten konden door dat formulier denken dat ze aan de koop van de keuken vastzaten. Er stond bijvoorbeeld dat de consument 30 procent moest betalen als hij van de koop afzag. In werkelijkheid ging het om een niet-bindend aanbod en waren consumenten tot niets verplicht.

Dat is misleiding, zegt de toezichthouder. Brugman krijgt daarvoor een boete van 250.000 euro. Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent krijgen elk een boete van 375.000 euro. Dat bedrag is hoger, omdat de toezichthouder van de bedrijven geen vragen mocht stellen aan beursmedewerkers van de bedrijven over de verkooppraktijken.