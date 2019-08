Schermen geplaatst op Brunssummerheide voor schouw zaak-Nicky Verstappen

Morgen bezoekt een groep van zo'n 25 personen de Brunssummerheide. Het gaat onder meer om rechters, officieren van justitie, de familie van Nicky Verstappen en verdachte Jos B. en zijn advocaat. Ze zullen ten minste drie locaties bezoeken. Het gaat onder meer om de plek waar Nicky werd gevonden, schrijft 1Limburg.

Om de schouw in alle rust te laten verlopen, worden mensen op afstand gehouden. Ook de pers is niet welkom. De rechtbank vindt dat de aanwezigheid van een cameraploeg verstorend kan werken. De noodverordening op de heide geldt tot morgen 18.00 uur. Tot die tijd is ook het luchtruim afgesloten, om te voorkomen dat er bijvoorbeeld met drones boven het gebied gevlogen wordt.