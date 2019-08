Geen toegang pers bij schouw zaak-Nicky Verstappen op Brunssummerheide

De media krijgen geen toegang tot de schouw op de Brunssummerheide in de zaak-Nicky Verstappen, die voor morgen staat gepland. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat door verschillende grote mediaorganisaties was aangespannen tegen de rechtbank Limburg en drie gemeenten in die provincie. Daarmee blijft een eerder besluit van de Limburgse rechtbank in stand.

Vanaf vanavond is de Brunssummerheide een dag dicht, vanwege de schouw op de heide waar de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998 dood werd gevonden. Tijdens de schouw bezoeken de rechters, officieren van justitie, verdachte Jos B., zijn advocaat en de nabestaanden van Nicky Verstappen het gebied. De Limburgse rechtbank wil bij die schouw geen pers hebben, omdat de aanwezigheid verstorend zou werken.

De rechter in Den Haag zei dat hij niet op de stoel van de rechter in Limburg wilde gaan zitten, omdat er wettelijk geen hoger beroep mogelijk is tegen de beslissing van de rechtbank in Limburg. Hij voegde daar wel aan toe dat een andere waardering in deze zaak mogelijk was geweest.

Nieuw verzoek

De uitspraak is voor advocaat Christiaan Alberdingk Thijm van de media-organisaties reden om de rechtbank in Limburg vanmiddag nog opnieuw om toegang te vragen. "De rechter wijst erop dat de familie geen bezwaar bezwaar heeft, en de verdachte wil openbaarheid."

"Dat zijn nieuwe feiten, en op basis daarvan had een andere afweging gemaakt kunnen worden. We gaan de rechtbank Limburg daarom verzoeken de beslissing te heroverwegen. Wellicht dat ze met de kennis van nu tot een nieuwe beslissing komen", zegt Alberdingk Thijm.

Teleurstellend

Marcel Gelauff, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren en NOS-hoofdredacteur, noemt de uitspraak van de rechter teleurstellend. "Wij hadden gehoopt dat de rechter ons bezwaar zou honoreren", zegt hij.

"Inhoudelijk heeft de rechter er formeel geen oordeel over", aldus Gelauff. "Het goede nieuws vind ik daarmee ook dat er geen principiƫle uitspraak is of je als pers bij een schouw mag zijn. Bij een volgend geval zou je opnieuw het gesprek kunnen voeren, of er in dat specifieke geval omstandigheden zijn waarop het wel redelijk is."

Het kort geding was aangespannen door de NOS, het ANP, het AD, De Telegraaf, Hart van Nederland, RTL Boulevard, RTL Nieuws, NU.nl, journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Ook verdachte Jos B. en de familie van Nicky Verstappen schaarden zich in het kamp van de pers.

Verdachte Jos B. kwam vorig jaar in beeld, na een zoektocht van twintig jaar. We maakten toen deze terugblik: