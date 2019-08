Radioactieve deeltjes gevonden na mislukte test Russische raket

Bij de explosie, mogelijk veroorzaakt door een mislukte test met een nucleair aangedreven kruisraket, kwamen zeker vijf Russische ingenieurs om het leven. Ook vielen er gewonden. Kort na de explosie vroegen de autoriteiten directe omwonenden het gebied te verlaten.

Het blijft alleen een mysterie aan welke gevaren mensen in de regio en ook artsen die de gewonden behandelden precies hebben blootgestaan.

Bange artsen

Correspondent David Jan Godfroid sluit niet uit dat de meteorologische dienst zich genoodzaakt voelde het bericht van vandaag naar buiten te brengen vanwege de aanhoudende ophef over het incident.

Zo zei ziekenhuispersoneel in de stad Archangelsk vorige week tegen de BBC nog te vrezen voor hun gezondheid, omdat hun niet was verteld dat ze slachtoffers van een nucleair ongeluk behandelden.

Hun vrees werd groter toen een dag later het leger naar het ziekenhuis kwam, alles ontsmette en objecten die niet gedesinfecteerd konden worden meenam. De gewonden werden overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou. Hoe het nu met hen gaat, is onbekend.

Verder werd in het weefsel van een arts radioactief materiaal gevonden. Volgens Rusland was dat afkomstig uit zijn voedsel.

'Onder de pet'

"Er is veel ergernis over dit soort berichten", zegt correspondent Godfroid. "Kort na het incident verscheen er op een lokale nieuwssite bijvoorbeeld al een bericht met daarin soortgelijke informatie als die het Russische KNMI vandaag publiceerde. Dat bericht werd alleen snel weer verwijderd."

Volgens Godfroid doen de Russische autoriteiten er alles aan om het incident onder de pet te houden. "En dat is niet gek hier, vooral als het gaat om militaire aangelegenheden. Daarnaast hadden we het inmiddels wel geweten als het een ramp van een Tsjernobyl-achtige omvang was. Maar je merkt toch dat mensen hier niet meer geneigd zijn alles van de overheid voor zoete koek te slikken."