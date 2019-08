'Artsen vrezen voor gezondheid na explosie in Rusland'

Russische artsen die slachtoffers hebben behandeld van de explosie op een militaire basis in het noorden van Rusland, vrezen voor hun eigen gezondheid omdat ze zijn blootgesteld aan radioactieve straling. Dat meldt de BBC, na gesprekken met twee artsen in Archangelsk. Volgens hen werd niet verteld dat het ging om een nucleair ongeval.

Wat er zich precies op de militaire basis heeft afgespeeld is nog altijd onduidelijk. Vijf ingenieurs kwamen bij de explosie om en meerdere mensen raakten gewond. Volgens president Poetin ging het om een nieuw wapensysteem. Deskundigen vermoeden dat de Russen bezig zijn met een raket die door kernenergie wordt aangedreven.

De twee artsen zeggen dat het Russische leger ze niet heeft gewaarschuwd voor een mogelijk risico op nucleaire straling. Volgens hen kwamen zeker negentig mensen in contact met de slachtoffers, maar droeg niemand beschermende kleding, omdat het leger niet had gewaarschuwd.

Veel onrust

De artsen kwamen zelf in contact met drie gewonden. Het was hen meteen al duidelijk dat de drie heel ziek waren. Omdat niet duidelijk was dat het ging om een nucleair ongeval, ging het werk gewoon verder. Pas toen het de artsen opviel dat er sprake was van een zeer hoge dosis straling stopte de spoedeisende hulp met het opnemen van gewonden.

Het ziekenhuispersoneel probeerde zich ondertussen provisorisch te beschermen, met bijvoorbeeld maskers uit een ehbo-kit voor helikopterpersoneel. Een dag later werden de drie gewonden overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou. Hoe het nu met hen is, is niet bekend.

Volgens de artsen is er in het ziekenhuis sprake van veel onrust, omdat cruciale veiligheidsinformatie werd achtergehouden voor het personeel. Een dag later kwam het leger en werd alles ontsmet.

Rennen uit de operatiekamer

De uitspraken van de artsen komen overeen met wat een arts van een ander ziekenhuis in Archangelsk heeft gezegd tegen de Russische nieuwssite Medoeza. "De patiƫnten waren er ernstig aan toe", zei hij. "We deden het maximale wat we konden. Toen er metingen werden uitgevoerd naar de straling, renden de metende artsen uit angst de operatiekamer uit."

Volgens de arts droegen ook zij geen beschermende kleding. "Dat is normaal gesproken wel gebruikelijk. We hadden het gedaan, als we waren gewaarschuwd." Een dag later kwam het leger naar het ziekenhuis, ontsmette het hele ziekenhuis, het gras en haalde alle objecten weg die ze niet konden desinfecteren, aldus de arts.

De komst van het leger leidde tot volop vragen bij de medici. Bij een collega-arts in Burnazijan werd het toxische cesium-137 aangetroffen. De ziekenhuisdirectie reageerden laconiek, toen bleek dat de arts in Thailand op vakantie was geweest. "Waar Thailand is, is Japan", zeiden ze. "Je hebt daar Fukushima-krabben gegeten!" Daarmee refereerden ze naar de ramp met de kernreactor in Fukushima in 2011.