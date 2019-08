Dode migrant in Noordzee gevonden met geknutseld zwemvest en één flipper

In de Noordzee is het levenloze lichaam gevonden van een migrant. Hij droeg een flipper aan zijn rechtervoet, twee spijkerbroeken en had een geknutseld zwemvest aan, gemaakt was van plastic flessen en een net. Het is de eerste keer dat in Belgische wateren een dode migrant is gevonden.

Het gaat waarschijnlijk om een 47- of 48-jarige Irakees, die eerder in Duitsland asiel heeft aangevraagd. Hij werd vrijdag gevonden bij een windmolenpark bij het Belgische Zeebrugge, ruim honderd kilometer verwijderd van de zeeroute tussen het Franse Calais en het Engelse Dover.

Het Belgische Openbaar Ministerie vermoedt dat hij niet bij Zeebrugge aan de overtocht is begonnen, maar al dan niet dood is afgedreven. Vorige week zondag probeerde een zeiler namelijk al vergeefs een zwemmer uit het water te halen uit kust bij Duinkerke, waar ook vluchtelingen verblijven. De Belgische justitie denkt dat het om dezelfde man gaat. "Dit toont hoe wanhopig vluchtelingen soms zijn", zegt de West-Vlaamse procureur Frank Demeester in Belgische media.

Dat de omgekomen migrant de hele overtocht zwemmend wilde maken, is niet helemaal zeker. Het Belgische parket noemt het in Belgische media "de meest plausibele hypothese", maar Het Nieuwsblad schreef afgelopen zaterdag over een verdronken 47-jarige Irakees, mogelijk dezelfde man, die eerder in een bootje was gezien samen met een andere migrant. Van die eventuele medereiziger ontbreekt nog ieder spoor, schrijft de krant.

Water raakt in zwang

Hoewel migranten nog steeds het vaakst als verstekeling op de pont of in vrachtauto's Het Kanaal proberen over te steken, raakt de tocht over de drukke waterweg steeds meer in zwang. Begin juni sprak de Britse kustwacht al van een record, toen er op een dag 74 migranten werden aangehouden.

Dit weekend had de Franse kustwacht het druk. De afgelopen vier dagen haalde die 72 migranten, verspreid over vier opblaasboten, uit zee. Een opmerkelijke toename, zegt correspondent Frank Renout, vergeleken met de 600 migranten die de Franse kustwacht sinds begin dit jaar heeft opgepikt.

De tunnel en de ferry worden steeds beter beveiligd, zegt Renout op NPO Radio 1. "Dus mensen zoeken naar nieuwe manieren." Dat het juist de afgelopen dagen relatief druk was op het water wijt Renout aan de naderende brexit, het goede weer - "niet te koud en weinig storm"- en door de migranten verwachte strengere regelgeving.

De helft van de bootmigranten haalt de overkant of wordt door de Britse kustwacht onderschept, zegt Renout. Hoewel er steeds meer wordt gepatrouilleerd op Franse stranden, zit de vaarroute volgens hem niet op slot. In vergelijking met de tunnel of de ferry "gaat het nog steeds om kleine aantallen" die de tocht over water wagen. "Maar de vrees is dat het gaat toenemen, zeker als het mooi weer blijft deze maand."