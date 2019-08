Brexit-muurschildering Banksy in Dover overgeschilderd

Een brexit-muurschildering van Banksy op een gebouw in Dover is afgelopen weekend overgeschilderd. De schildering liet een arbeider zien die één van de sterren van de vlag van de Europese Unie verwijdert.

Volgens omwonenden van de muurschildering stond er zaterdag ineens een grote steiger bij de muurschildering en was het kunstwerk zondagmorgen verdwenen.

De BBC schrijft dat het niet duidelijk is of het werk is overschilderd of dat het is verwijderd zodat het kan worden verkocht. De familie die eigenaar is van het gebouw liet eerder al weten de mogelijkheden voor het bewaren, verwijderen of verkopen van het kunstwerk te onderzoeken.

In één nacht

Kunstenaar Banksy schilderde het werk in mei 2017 op de muur van het gebouw, waarschijnlijk in één nacht tijd. Het pand staat vlak bij het terrein waar veerboten aankomen die varen tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.

Het werk werd een toeristische trekpleister. Veel mensen gingen ermee op de foto. De kunstenaar zelf heeft nog niet op het verdwijnen van de muurschildering gereageerd.

Het is nog altijd niet bekend wie Banksy precies is. Waarschijnlijk is hij Brits en komt uit Bristol. Bansky verwerkt vaak confronterende politieke boodschappen in zijn werken. Volgens een hardnekkig gerucht is muzikant Robert Del Naja van de triphopgroep Massive Attack de man achter de kunstenaar.

