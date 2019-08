Nederland versteent: landbouwgrond wijkt voor bouw

In twintig jaar tijd is er in Nederland bijna 60.000 hectare aan woonwijken, werkterreinen en infrastructuur bij gekomen. Dat is omgerekend iets minder dan de helft van de provincie Utrecht. Vooral landbouwgrond heeft voor de bouw moeten wijken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De onderzoekers vergeleken luchtfoto's en kaarten van 1996 met beelden uit 2015. In dat laatste jaar bleek 493.000 hectare bebouwd te zijn, tegen ruim 433.000 in 1996. 15 procent van Nederland is versteend gebied.

Westland

Van de nieuw bebouwde grond werd ruim driekwart voorheen gebruikt voor landbouw. Ook bossen moesten soms wijken voor bebouwing. Op de nieuw beschikbare gronden kwamen voornamelijk woonwijken (47 procent) en bedrijven (43 procent).

In 34 gemeenten is meer dan de helft van het grondgebied bebouwd. In 1996 waren dat er 24. Uitschieters zijn Westland (76 procent), Capelle aan den IJssel (74 procent) en Krimpen aan den IJssel (73 procent). Rotterdam en Amsterdam hebben respectievelijk 65 procent en 57 procent bebouwd.