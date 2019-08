Discussie in België over zwart geschminkte 'Wildeman' in parade

De anti-racistische actiegroep Brusselse Panters vindt dat het karakter een vernederend beeld neerzet van zwarte mensen en aanzet tot discriminatie. De groep is een petitie gestart en stelt voor dat de Wildeman volgend jaar niet meer meeloopt, of in de kleuren van de stad wordt geschminkt.

Wat de kwestie ingewikkelder maakt, is dat de Ducasse d'Ath sinds 2005 een Unesco-status heeft als immaterieel erfgoed. De Brusselse Panters hebben de VN-organisatie gevraagd die status te ontnemen.

In Aat, een stadje tussen Brussel en Lille, ligt de kwestie gevoelig. Een aantal toeschouwers droeg vandaag T-shirts met de tekst Je suis Sauvage (ik ben de Wildeman). Volgens burgemeester Bruno Lefèbvre heeft de Wildeman in de optocht geen racistische bijbetekenis, wordt hij door de inwoners geadoreerd en komt de kritiek van mensen buiten zijn stad.

Koloniaal verleden

Als tegemoetkoming aan de critici was er vandaag wel iets aangepast. Tijdens de parade gaf de Wildeman symbolisch zijn ketenen aan de burgemeester.

De discussie over de Wildeman leeft vooral in Wallonië, maar maakt volgens correspondent Bert van Slooten deel uit van een breder debat. "Zo was er onlangs ook commotie rond een feest bij het Africamuseum, waarbij feestgangers zich als Afrikaan hadden verkleed en iemand ook zwart geschminkt was. En er is ook een aantal incidenten geweest waarbij Congolezen zijn mishandeld. De discussie heeft te maken met de verwerking van het koloniale verleden."