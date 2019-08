Botsing Macron en Trump na ochtendsessie G7

De leiders van de G7-landen zijn het op de tweede dag van de top in Biarritz op verschillende vraagstukken op het gebied van internationale veiligheid niet eens geworden. De leiders van de zeven landen en de EU spraken onder meer over de verhoudingen met Iran en Noord-Korea.

De Franse president Macron, gastheer, zei na afloop in een interview dat de leiders overeenstemming hadden bereikt over een gezamenlijk beleid tegenover Iran en dat hij namens de G7 een boodschap aan Iran zou overbrengen. Zo zou een verdere escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten voorkomen moeten worden en Iran van het maken van kernwapens moeten worden afgehouden.

Trump liet een half uur later weten dat hij nergens mee had ingestemd. Macron paste daarna zijn verklaring aan. Hij is nog steeds van plan om contact op te nemen met Iran, maar dan "op basis van de discussies" die in Biarritz zijn gevoerd.

Noord-Korea

Ook de gespannen situatie met Noord-Korea kwam ter sprake. Trump zei dat hij mogelijk opnieuw een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un over kernwapens zal hebben.

De VS wil dat Noord-Korea afstand doet van zijn kernwapenarsenaal. Eerdere ontmoetingen daarover tussen Trump en Kim hebben nog niets opgeleverd. Gisteren kwamen opnieuw Noord-Koreaanse testraketten in de Japanse Zee en werd een nieuw type lanceerinstallatie gepresenteerd.

Trump zei niet gelukkig te zijn met de proeven, maar was het niet eens met de Japanse premier Abe. Abe zei dat de raketproeven in strijd zijn met VN-resoluties.

Economie

Op de agenda van het ochtendoverleg stonden ook de onderwerpen economie en handel. De verwachting was dat president Trump de andere landen zou vragen om hun economie├źn te stimuleren, onder meer door belastingverlaging en het verlagen van tariefmuren voor Amerikaanse producten. Of dat is gebeurd, is onduidelijk.

De leiders van de andere landen, onder wie ook de nieuwe Britse premier Johnson, willen dat Trump een eind maakt aan de handelsoorlog met China. Trump lijkt dat niet van plan te zijn. Voorafgaand aan het overleg zei hij de escalatie van de handelsoorlog te betreuren, maar dat volgens hem de "oneerlijke handelspraktijken" van China hem geen andere keuze laten.