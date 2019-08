Noord-Korea test nieuwe lanceerinstallatie

Noord-Korea heeft een nieuw soort lanceerinstallatie voor meerdere raketten getest. Op beelden van de staatstelevisie is te zien dat Kim Jong-un de test persoonlijk heeft bijgewoond. Hij noemde het een "waarlijk groots wapen".

De test wordt gezien als reactie op de militaire oefeningen die Zuid-Korea de afgelopen tijd hield met de VS. Pyongyang ziet die als een bedreiging, omdat ook een invasie van het noorden zou worden getraind.

Daarnaast zal Kim de druk op president Trump willen verhogen in afwachting van nieuwe onderhandelingen met de VS. De twee leiders spraken elkaar eind juni in een spontane ontmoeting in de gedemilitariseerde zone, waar ze afspraken de dialoog te hervatten. Concrete plannen zijn daar nog niet over gemaakt.