'Johnson dreigt uitstapkosten brexit met 33 miljard te verlagen'

Britse media zeggen dat premier Johnson de uittredingskosten die het Verenigd Koninkrijk bij een brexit moet betalen aanzienlijk wil verlagen. Hij zou dat vandaag op de G7-top in Biarritz willen melden.

In het scheidingsakkoord dat de vorige Britse regering met de EU sloot, staat dat het VK de EU 43 miljard euro schuldig is aan al toegezegde contributie. Volgens Sky News en The Sunday Times zal Johnson EU-topman Tusk op top meedelen dat hij niet meer dan 10 miljard euro naar Brussel wil overmaken.

Voor de EU is aanpassing van het scheidingsakkoord niet onderhandelbaar. De EU baseert zich op het standpunt dat er na eindeloos onderhandelen een akkoord tot stand is gekomen en dat het Verenigd Koninkrijk dat niet eenzijdig kan openbreken. In de brief die Johnson eerder deze week naar EU-topman Tusk stuurde, sprak hij nog met geen woord over het schrappen of verlagen van de uitstapkosten.Volgens The Times is het dreigement vooral bedoeld om de populariteit van Johnson in eigen land te vergroten. Het team overweegt vervroegde verkiezingen in oktober, rond het moment dat de EU-leiders de knoop over de brexit-voorwaarden moeten doorhakken. Uit opiniepeilingen blijkt dat een harde opstelling tegenover de EU Johnson stemmen oplevert.