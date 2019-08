Waarom PewDiePie, ondanks controverses, nu 100.000.000 abonnees heeft

"Ik geloof dat je overal grappen over kunt maken, maar het spijt me dat ik mensen beledigd heb", zei hij in 2017. Kort daarvoor was hij onderwerp geworden van een mediarel. The Wall Street Journal schreef een stuk over de Zweed. De krant telde in dat artikel negen video's waarin grappen met antisemitische- of nazi-referenties zaten.

Voor mensen die zijn video's niet kijken, was dit een moment om vraagtekens bij de Zweed te zetten. Veel media doken op het verhaal en noemden hem antisemitisch en racistisch.

Kort daarna schreef hij dat het lachwekkend is dat mensen geloven dat hij écht zo in elkaar zit. "Voor iedereen die niet zeker is van mijn standpunt over haatgroepen: nee, ik steun deze op geen enkele manier." Naar aanleiding van het artikel zetten Disney en YouTube lucratieve samenwerkingen met Kjellberg stop.

De meeste media die het nieuws van de krant oppikten haakten met name in op een video die antisemitisch zou zijn. In de video bekijkt Kjellberg een site waar je freelancers in kunt huren om iets voor je te doen. Hij besloot te onderzoeken waar mensen de grens trokken over wat ze wel en niet bereid waren te doen. Voor het experiment gaf hij twee Indiase mannen die zeiden grappige filmpjes te maken 5 dollar voor een video. Hij gaf ze de opdracht om te dansen en daarna een bord omhoog te houden met daarop de tekst 'dood aan alle Joden'.