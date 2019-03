Aanslagpleger Nieuw-Zeeland had wapenvergunning, niet in beeld bij politie

De dader, de Australiƫr Brenton Tarrant, wordt vandaag nog voorgeleid. Hij wordt vervolgd voor moord. Hij was niet bekend bij de politie, zei Ardern. In totaal zijn drie mensen opgepakt; de rol van de andere twee is onduidelijk.

De premier liet verder weten dat mensen in Christchurch wordt aangeraden om vandaag thuis te blijven, waar het veilig is. "De veiligheid van inwoners in Nieuw-Zeeland heeft onze hoogste prioriteit."

Veertig mensen liggen nog in het ziekenhuis, twee gewonden verkeren in kritieke toestand.