Burgemeester Assen: 'Dit was een hele veilige plek, dat krijgt een enorme tik'

In de wijk Peelo in Assen heerste vanavond een vredige sfeer en kinderen uit de buurt speelden alweer in de speeltuin. "Wat dat betreft lijkt het net of er niks gebeurd is", zegt burgemeester van Assen Marco Out.

In de speeltuin speelde zich vanmiddag een drama af. De politie kwam af op een melding over een man die een 4-jarige meisje zou hebben betast. Toen agenten arriveerden, zaten er vijf mannen op hem. De verdachte was buiten bewustzijn. Reanimatie mocht niet baten. De vijf mannen zijn meegenomen naar het bureau.

Volgens Out is het incident nog moeilijk te bevatten. Veel mensen waren getuige van de gebeurtenissen. "Iedereen is weer terug naar zijn huis en denkt: 'Wat is hier vanmiddag voor enorm naar incident gebeurd, wat niemand verwacht had, maar waar we wel allemaal in terechtgekomen zijn?"