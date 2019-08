Astronaut beschuldigd van 'eerste misdaad ooit in ruimte'

De primeur van eerste delict in de ruimte maakt een proces een uitdaging, want rechters kunnen zich niet baseren op uitspraken in soortgelijke zaken. "Dat iets in de ruimte voorvalt, betekent niet dat de wet niet van toepassing is", zegt Mark Sundahl, directeur van het Global Space Law Center van de Cleveland State University tegen de krant. Maar over de toepassing daarvan en over bijvoorbeeld aansprakelijkheid en strafbaarheid is nooit eerder door een rechter besloten.

Juristen hebben wel gekeken naar een aantal zaken. In 2011 probeerde de weduwe van een ruimtevaartingenieur een steen afkomstig van de maan te verkopen. In 2013 raakte een Russische satelliet beschadigd door rondvliegende restanten van een satelliet die door China vernietigd was. En twee jaar geleden klaagde een Oostenrijkse zakenman een commerciële ruimtevaartorganisatie aan omdat zijn ruimtereis steeds werd uitgesteld. Geen van de zaken kreeg een juridisch vervolg.

Ruimtetoerisme

Sundahl verwacht wel dat er in de toekomst gerechtelijke uitspraken gedaan zullen worden over conflicten en strafbare feiten die in de ruimte plaatsvinden. Zeker met het oog op ruimtetoerisme.

"Hoe vaker we naar de ruimte reizen en daar tijd doorbrengen, hoe groter de kans dat alles wat we hier op aarde doen ook gaat gebeuren in de ruimte."