Vader omgekomen Dascha bezet politiebureau uit onvrede met onderzoek

Dascha werd na een avond stappen aangereden op een onbewaakte spoorwegovergang tussen Hilversum en Hollandsche Rading. Het Openbaar Ministerie en de politie concludeerden dat er geen anderen betrokkenen waren bij haar dood en dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Zij zijn altijd uitgegaan van zelfdoding.

'Onderzoek niet gedegen'

Haar nabestaanden leggen zich niet neer bij die conclusie. Op basis van eigen onderzoek menen zij dat de politie haar dood niet gedegen heeft onderzocht.

Ook schakelden ze een eigen forensisch expert in. Zijn conclusies worden meegenomen in de forensische second opinion, waarbij nieuwe officieren van justitie zullen beoordelen of er opnieuw onderzoek moet worden gedaan naar Dascha's dood.

De nabestaanden worden tussentijds verder niet gehoord en moeten de conclusies afwachten. Dat is gangbare praktijk, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie, al hadden de nabestaanden op meer gerekend. "Als het wantrouwen bij de familie zo groot is, houd ze dan in ieder geval op de hoogte", zegt Joey Roelofs, die de woordvoering doet namens de familie.

Auto op de beelden

Los van de forensische second opinion maakt Dascha's vader Rene Graafsma een punt van de camerabeelden van een verkeerstelling op een weg in de omgeving van de spoorwegovergang waarop ze om het leven kwam. Ten tijde van Dascha's dood stonden er voor beide rijrichtingen camera's opgesteld. De nabestaanden, die de beelden hebben mogen zien, zeggen dat het beeld van een rijrichting ontbreekt.

Bewijs is volgens hen een brief van een officier van justitie uit 2016, waarin staat dat er een auto te zien is op de beelden. Ook een getuige zegt een auto te hebben gehoord. Omdat de nabestaanden die auto niet hebben gezien, denken ze dat het beeld van deze camera nooit is meegenomen in het onderzoek.

"Gisteren hebben we bevestiging gekregen dat dit de enige beelden zijn die ze hebben", zegt familiewoordvoerder Roelofs. "Wat er is gebeurd met de beelden, is de vraag", zegt Roelofs. "We snappen er niks meer van."

Het ontbreken van het videomateriaal duidt volgens hem op een onherstelbaar gat in het onderzoek: "Beelden van verkeerstellingen worden na een aantal weken verwijderd vanwege de privacy."

Verbazing bij OM

Het Openbaar Ministerie zegt verbaasd te zijn dat Graafsma bij het politiebureau zit. "Wij gaan ervan uit dat zij gewoon alle beelden hebben gezien", zegt een woordvoerder. "Dat heeft het bedrijf van de verkeerstelling ook aan ons bevestigd. Zelfs als er nog een auto te zien is, betekent dat niet gelijk dat er sprake is van een misdrijf."

De politie heeft Rene Graafsma aangeboden maandag te praten. Dat is te laat, zegt zijn woordvoerder. "Hij blijft zitten tot de politie met hem praat."