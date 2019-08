Prins Andrew ontkent getuige te zijn geweest van misdaden Epstein

De Britse prins Andrew ontkent dat hij ooit getuige is geweest van misdaden in de tijd die hij met de Amerikaanse multimiljonair Epstein doorbracht.

Epstein werd op 10 augustus dood gevonden in zijn cel in New York, waar hij vastzat vanwege beschuldigingen van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. Hij bleek zichzelf van het leven te hebben beroofd.

"In de korte tijd die ik met hem heb doorgebracht, heb ik nooit gedrag gezien, meegemaakt of vermoed dat heeft geleid tot zijn arrestatie en veroordeling", zegt prins Andrew in een verklaring.

'Vergissing'

Andrew, het derde kind en de tweede zoon van koningin Elizabeth, noemt een ontmoeting tussen de twee in 2010, twee jaar nadat Epstein was veroordeeld voor seks met een minderjarige, een "vergissing". Epstein ontliep toen een jarenlange celstraf door een geheime schikking met justitie in Florida.

Boulevardkrant Daily Mail plaatste beelden van het bezoek van Andrew aan het huis van Epstein in New York online. In 2011 legde Andrew mede door zijn vriendschap met Epstein zijn functie als Britse handelsgezant in New York neer.

In een verklaring van Buckingham Palace nam Andrew eerder al afstand van het uitbuiten van mensen. "En de suggestie dat hij dat zou goedkeuren, eraan deelnemen of het zou aanmoedigen is weerzinwekkend."