Prins Andrew neemt afstand van gedragingen van zijn vriend Epstein

De Britse prins Andrew is ontsteld over berichten over mogelijke misdaden van Jeffrey Epstein. Dat staat in een verklaring die is uitgegeven door Buckingham Palace. De multimiljonair, die zichzelf vorige week het leven benam, was een bekende van de prins.

"Zijne koninklijke hoogheid verwerpt het uitbuiten van mensen en de suggestie dat hij dat zou goedkeuren, eraan deelnemen of het zou aanmoedigen is weerzinwekkend", aldus de verklaring.

Epstein stierf in een gevangenis, waar hij in voorarrest zat op verdenking van het misbruiken van tienermeisjes in zijn huizen in New York, Florida en op een privé-eiland in de Caraïben. In zijn huis in New York zijn honderden foto's gevonden van naakte jonge meisjes. De multimiljonair kende veel vooraanstaande Amerikanen, zoals oud-president Clinton en president Trump.

Jonge vrouw

Gisteren publiceerde de Britse website Mail Online beelden die in 2010 zouden zijn gemaakt bij het huis van Epstein in New York. Op die beelden is te zien hoe prins Andrew door een deur naar buiten kijkt en zwaait naar een jonge vrouw. Dat was twee jaar nadat Epstein voor het eerst was veroordeeld voor seks met een kind, schrijft de website. Hij zat toen anderhalf jaar vast en trof een schikking met justitie in Florida.

De vriendschap tussen de prins en Epstein leidde er kort daarna mede toe dat Andrew zijn functie als Britse handelsgezant moest neerleggen.

Buckingham Palace heeft alle aantijgingen "van ongepastheid met minderjarigen" aan het adres van de prins altijd afgedaan als "vals en zonder enige basis".