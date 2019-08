EU-topman Tusk ziet G7-top als 'test voor eenheid en solidariteit'

Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad voorziet een lastige G7-top. De EU-topfunctionaris noemt de bijeenkomst van de leiders van zeven vooraanstaande industriƫle staten en de EU een "test voor eenheid en solidariteit".

De G7-top van vorig jaar in Canada verliep moeizaam. De Amerikaanse president Trump trok toen zijn handtekening onder de slotverklaring na afloop plotseling terug. Een jaar later lijkt de verdeeldheid in wereld alleen maar groter geworden.

Tijdelijke vesting

De top in de Franse badplaats Biarritz begint vanavond met een diner. Vervolgens wordt er morgen en maandag gesproken over uiteenlopende zaken.

Voor de top is Biarritz tijdelijk veranderd in een vesting. Er zijn 13.000 agenten ingezet en daarnaast patrouilleert het leger in de lucht en op zee.

"Dat is volgens de autoriteiten nodig om terreur te voorkomen en relschoppers te weren", zegt correspondent Frank Renout. "Gisteren kwam het bijvoorbeeld al tot confrontaties tussen demonstranten en de politie." Bij die onlusten in Hendaye, op 30 kilometer van Biarritz, raakten vier agenten lichtgewond. Vandaag gingen opnieuw duizenden mensen de straat op in het stadje.

Grote onderwerpen

Op de top zelf komen alle grote onderwerpen aan bod, zegt Renout. Van Iran en de bosbranden in het Amazonegebied tot de escalerende handelsoorlog tussen China en de VS. Over dat laatste onderwerp zei de Franse president Macron voorafgaand aan de top te willen dat het handelsconflict deƫscaleert.

Ook zal er gesproken worden over de brexit. Voor de nieuwe Britse premier Boris Johnson wordt de top in Biarritz de eerste grote internationale bijeenkomst.